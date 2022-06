DORÉ, Julie



À l'Hôpital de Saint-Raymond, le 2 mars 2022, à l'âge de 46 ans, est décédée madame Julie Doré, fille de feu monsieur Roland Doré et de dame Lucille Delisle. Elle était native de Deschambault. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lavendredi le 10 juin de 18h30 à 21h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre sa mère Lucille, Julie laisse dans le deuil sa sœur Isabelle (Antoine St-Pierre); son oncle et sa tante de la famille Doré: Adrien (Line Lachevrotière); ses oncles et ses tantes de la famille Delisle: Marie-Rose (Gilles Naud), Monique (feu Raymond Carrier), Irène, Louise (Jean-Pierre Naud), Bernard (Huguette Genest), Françoise (Jean Villeneuve) et Céline (Denis Genest); ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage de l'Hôpital de Saint-Raymond pour les bons soins prodigués et les bénévoles pour les activités, les sorties et l'accompagnement en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, section région de Québec, 245 rue Soumande, bureau 202, Québec (Québec) G1M 3H6 ou https://scleroseenplaques.ca/ Des formulaires seront disponibles au salon.