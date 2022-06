TESSIER, Guy



À l'IUCPQ, Québec, le 21 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé, accompagné par ses filles, monsieur Guy Tessier, époux de madame Micheline Jobin, fils de feu monsieur Henri Tessier et de feu madame Jeanne Bélanger. Il est parti retrouver son fils Mario. Il demeurait à Saint-Casimir. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles : Myriam (François Bilodeau) et Valérie; sa belle-fille Lina Grubissa (Marcel Simard); ses petits-enfants: Justine (Yohan Cornette) et Laurent (Flavie Courtemanche); Alexis, Julien et Xavier (Florence Culet); Henrio (Francis Demontigny); son arrière-petite-fille Claire; sa soeur Denise; ses belles-soeurs et beaux-frères: Hermance Deschamps Tessier, Gérard Jobin (Rolande St-Laurent), Lucie (Gilles Naud), Thérèse (Marc Du Sablon), Odette (Jacques Perron), Madeleine Perron Jobin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ceux qui l'ont précédé: ses frères, sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Paul (Thérèse Gagnon), Robert (Berthe Labadie), Marc, Lucie (Gilles Leduc) et Yvon Jobin. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs et de fin de vie de l'IUCPQ pour leur humanisme, soutien et bienveillance. La famille recevra les condoléances, à partir de 10h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duCeux qui le désirent peuvent faire un don à la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus, 110, Place de l'Église, Saint-Casimir, G0A 3L0 ou à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org