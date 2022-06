BLAIS, Louise



Au Jeffery Hale, le 17 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Louise Blais, conjointe de monsieur François Murray. Elle était la fille de feu Réal Blais et de feu Rachel Bordeleau. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint François Murray, elle laisse dans le deuil son frère Gilles et ses soeurs: Claire (Robert Hermann) et Diane; ses neveux et nièces: Jean-Frédéric, Pierre-Emmanuel, Anaïs, Véronique, Anne-Claire (Jean-François Thériault), Alexandra (Bruno Guay), Isabelle Aubin et Stéphane Aubin. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs: Louise Murray (Raymond Caron), Suzanne Murray (Denis Aubin) et son beau-frère Yves Murray (Julie Théberge), ainsi que ses grandes amies: Alexandra Philoctète, Claudette St-Dic, Carole Bernier et Jacqueline Laurencelle.La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie, soit à compter de 12 h 30. La famille tient à remercier très chaleureusement le personnel médical de la Direction du pragramme "Soutien à domicile des personnes âgées du CIUSS de la Capitale nationale" pour l'excellence de leurs soins, leur gentillesse et leur délicatesse. La famille remercie du fond du coeur le personnel du Jeffery Hale pour leur accueil, leur humanité et la qualité des soins prodigués. On vous prie de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec, Québec, téléphone: 418 684-2260, Site web: www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.