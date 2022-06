PLAMONDON, Roger



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 19 janvier 2022, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédée monsieur Roger Plamondon, époux de dame Réjeanne Turcotte, fils de feu Omer Plamondon et de feu Lucienne Paradis. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière Notre-Dame-de- l'Annonciation pour l'inhumation. La famille vous accueillera dès 12h30 pour recevoir vos condoléances. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Réjeanne Turcotte; ses enfants: Sophie (Chris Cusack), Nadine (Stéphane Gélinas) et Sylvain (Andrée Bouchard); ses petits-enfants: Steven Cusack, Xavier Cusack, Olivier Plamondon, Florence Guay, feu Camille Plamondon-Guay, Jolyann Plamondon et William Plamondon; ses arrière-petits-enfants: Hayden et Léa; ses frères et sœurs: Louisette (Richard Fiset), Aline (Jean Zicat), Robert (Lucille Lirette), Gisèle (feu Robert Plante) et Joseph (Céline Vallière); ses belles-sœurs de la famille Turcotte: Marie (Barry Smith), Monique (feu Yvon Boivin), Ginette (Maurice Lambert), Huguette (Michel Duquet), Liliane, Lucille (Gérald Baron) et Marie-France (feu Gilles Rodrigue), sa tante Yvette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999. www.fondation-iucpq.org