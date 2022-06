GIROUX, Pierrette



Au centre d'hébergement d'Assise, le 19 mai 2022, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédée madame Pierrette Giroux. Née à Québec le 3 février 1926, elle était la fille de feu Avila Lemelin et de feu Eugène Giroux.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, ses neveux : André Duchesne et Réjean Martel ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédée : Jeanne, Françoise, Pauline, Ghislaine, Magella, Donatte, Émilien, Noël et Gilles. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du 5e étage du centre d'hébergement d'Assise ainsi que la Résidence Sainte-Marguerite pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527 -4294, web : https://www.societealzheimerdequebec.com/