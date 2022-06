OUELLET, Raynald



Au centre hospitalier de Trois-Pistoles, le 12 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Raynald Ouellet, autrefois propriétaire de la Quincaillerie Raynald Ouellet. Il était l'époux de dame Mariette Veilleux et le fils de feu monsieur Gérard Ouellet et de feu dame Jeanne Rioux. Il demeurait à Saint-Jean-de-Dieu. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h auet de là au cimetière paroissial. M. Ouellet laisse dans le deuil son épouse dame Mariette Veilleux; sa fille Diane; sa sœur Céline (feu Claude Rioux); son frère Chanel (Normande Bérubé); ses beaux-frères: Jean-Paul Veilleux (Charlotte Talbot), feu Normand Veilleux (Hélène Cloutier) et feu Jean-Claude Veilleux (feu Jenny Pelletier); ses neveux et nièces; ses cousins et cousines; les membres des familles Ouellet, Rioux et Veilleux, ainsi que de nombreux amis. La famille remercie le personnel du 3e étage du Centre hospitalier de Trois-Pistoles pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Raynald. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Société Alzheimer : 135, des Gouverneurs, local 021, Rimouski, Qc., G5L 7R2, TÉL. : 418-724-7204 # 5618 La direction des funérailles a été confiée au