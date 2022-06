THÉRIAULT, Raymonde Bernier



À l'Hôpital régional de Rimouski le 10 décembre 2021, est décédée à l'âge de 79 ans et 5 mois madame Raymonde Bernier, demeurant à Rimouski, épouse de monsieur Jean-Eudes Thériault, fille de feu monsieur Cyprien Bernier et de feu madame Thérèse Mimeault. La famille recevra les condoléances le samedi 4 juin à compter de 13 h 30, à laet de là aux Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski. Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Eudes, ses enfants : Pascale, Caroline (Jocelyn Huot et son fils Dave) et Sébastien (Erin Michie), son petit-fils Albert, ses belles-soeurs de la famille Thériault : Jacqueline (Ralph Pitre), Patricia (Gilles Leclerc), Yvette (Marius Pineault) et Marguerite (feu Gaston Dionne), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ses ami(e)s. Elle était la soeur de feu Mariette (feu Inguar Sundwall), et de feu Gaston, la belle-soeur de feu Nicole (feu Romain Hudon) et de feu Francine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet : www.aceq.org et www.coeuretavc.ca Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien. Un remerciement tout particulier s'adresse aux médecins et au personnel médical de l'urgence, des soins intensifs, ainsi qu'aux unités du 2A et du 4C du CHRR, pour la qualité des soins prodigués à notre chère Raymonde.