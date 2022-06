COUDÉ, Roger



À l'Hôpital Général de Québec, le 20 avril 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roger Coudé, conjoint de madame Bibiane Bolduc, fils de feu madame Gertrude Tremblay et de feu monsieur Ernest Coudé. Natif de Chicoutimi, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 14 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-François Xavier de Chicoutimi dans le lot familial. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Bibiane Bolduc; ses frères et soeurs: Nicole (Pierre Berthiaume), feu Pierre, Claudette (Jean Guy Kérouac), Richard; ses beaux-frères et belles-soeurs: Ginette (feu Maurice Poirier), feu Louiselle (Urgel Gagné), Michel (Paulette Morin), Cécile (Michel Loignon) feu Maurice, feu Jean Yves, feu Alain (Louisette Bédard (Léo Valcourt)), France, François (Claude Gagnon), Benoît (Gaétane Fortin) et Raphaël Bolduc Bélanger, le fils de sa conjointe; ses neveux et nièces: Valérie Berthiaume (Alain Rochon), Étienne Berthiaume (Esther Averbouch), et Geneviève Coudé-Lévesque, Guillaume Coudé-Lévesque (André-Marc Allain); ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous remercions sincèrement le personnel du Manoir Saint-Louis et de l'Hôpital Général pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), téléphone: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org ou à La Coopérative de services à domicile du Cap Diamant, téléphone : 418-683-3552, site web: www.aideadomicilequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.