Réal Léveillée, Adjum MMM, CD



À son domicile, entouré de l'amour des siens, est décédé le 26 mai 2022, à l'âge de 68 ans monsieur Réal Léveillée. Il était l'époux de madame Gisèle Landry. Il était le fils de feu madame Marie-Thérèse St-Jean et de feu monsieur Yvan Léveillée. Il demeurait à Val-Bélair.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils : Philippe; ses frères et sœurs : feu Réjean, feu Nicole, Francine, Jean et Jacques. Il laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis. Monsieur Léveillée laisse aussi dans le deuil ses anciens collègues militaires et ceux de la citadelle de Québec. Il a terminé sa carrière militaire en tant qu'Adjudant Maître, et membre du mérite militaire.La famille tient à remercier Dr Brind'amour, Dr Mailloux et Dr Caron, les infirmiers et infirmières du CLSC Chauveau ainsi que les infirmiers et infirmières en soins palliatifs pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Léveillée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, Canada).