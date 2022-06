CHABOT, Nicolas



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 mai 2022, à l'âge de 41 ans, est décédé Nicolas Chabot, fils de Raymond Chabot et de Luce Koenig. Il demeurait à Québec. Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa conjointe : Josiane Cloutier; son frère : Dominik (Ana Maria Leal); sa grand-mère et marraine : Juliette Beaudoin; ses beaux-parents : Line Ouellet (Patrice Vézina) et Fernand Cloutier (Denise Anctil); son beau-frère : Pascal Cloutier (Marie-Louise Rouleau); ses oncles et tantes, cousins et cousines des familles Chabot et Koenig, ses nombreux ami(e)s ainsi que la promotion 2007 du Conservatoire d'arts dramatiques de Montréal. Nos plus sincères remerciements aux médecins et au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan https://www.leucan.qc.ca/fr/donner/ ou à la Société de recherche sur le cancer www.societederecherchessurlecancer.ca. En respect avec les mesures sanitaires, la famille vous accueillera aule vendredi 3 juin de 19h à 22h et le samedi 4 juin de 9h à 12h30., sous la direction du