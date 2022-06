Aucune rancœur envers le CH

Au terme de sa dernière saison avec l’organisation du Canadien, Charlie Lindgren avait besoin d’un changement d’air. Sa carrière se dirigeait vers une impasse. La bonne nouvelle, c’est qu’il file maintenant le parfait bonheur chez les Blues de St. Louis.

Lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal, Lindgren est revenu sur les raisons de la fin de son association avec le Tricolore.

« J’avais frappé une sorte de mur au cours de ma dernière saison alors que j’étais avec le Rocket, a expliqué l’athlète de 28 ans. J’avais besoin d’un nouveau départ.

« Lors de mes années avec l’organisation du Canadien, j’ai connu des hauts et des bas. C’était une bataille continuelle. »

Lindgren a été patient, mais il n’a jamais senti qu’il faisait partie des plans de l’organisation.

« Chaque fois que le Canadien m’a rappelé, j’ai toujours eu l’impression que je jouais bien, a-t-il ajouté. On m’a souvent placé dans des situations difficiles.

« Chaque fois où je pensais que j’allais m’établir dans la LNH de façon permanente, le Canadien allait chercher un gardien d’expérience sur le marché des joueurs autonomes. »

Au cours de son passage avec le Tricolore, le directeur général Marc Bergevin a embauché Jake Allen, Al Montoya, Antti Niemi et Keith Kinkaid pour seconder Carey Price.

La saison dernière, c’est Cayden Primeau qui a été rappelé et non lui. À compter de ce moment-là, ses jours au sein de l’organisation montréalaise étaient comptés.

Situation frustrante

Durant le parcours du Canadien vers la finale de la Coupe Stanley l’an dernier, Lindgren s’est retrouvé au sein de l’équipe de réserve.

« C’était très frustrant, a-t-il raconté. J’occupais le poste de troisième gardien et je n’avais pas l’occasion de jouer des matchs. C’était très difficile mentalement. »

Ça n’allait guère mieux à Laval.

« Avec le Rocket, lorsque Joël Bouchard était l’entraîneur-chef, on recevait une vingtaine de lancers par match. Ce n’est pas toujours évident pour un gardien, surtout lorsque tu es habitué d’en recevoir 30 ou 40 par rencontre.

« C’est quand tu as la sensation de la rondelle que tu peux être à ton mieux. »

Une offre qui tombe à point

L’été dernier, il a signé un contrat à deux volets avec les Blues de St. Louis. Même s’il a passé la majeure partie de la présente saison dans la Ligue américaine avec Springfield, Lindgren a retrouvé ses repères et son sourire.

« Je viens de connaître l’une de mes plus belles saisons en carrière, a-t-il expliqué. De me joindre à l’organisation des Blues a été une bénédiction.

« Je n’ai pas attaqué la saison avec l’intention de prouver quelque chose. Je me suis concentré sur mon travail. J’ai connu une excellente saison. »

Avec les Thunderbirds, il a présenté une fiche de 24-7-1 avec une moyenne de 2,21 et un taux d’efficacité de ,925. Dans la LNH, il a obtenu cinq départs avec les Blues, il a affiché un dossier de 5-0 avec une moyenne de 1,22 et un taux de ,958.

« Je crois encore que je suis un gardien de la LNH, mais le Canadien ne me voyait pas dans ce rôle. Si je garde le filet dans notre série contre le Rocket [à compter de samedi], je n’aurai pas de rancœur à l’endroit de mon ancienne organisation. Je serai compétitif et rien de plus.

« De toute façon, il y a eu plusieurs changements au niveau de la direction et des entraîneurs dans la dernière année. »

Il a reçu une belle récompense durant les séries de la LNH alors qu’il a été rappelé par les Blues après la blessure à Craig Binnington. Une expérience incroyable qui va lui servir de motivation en prévision de la prochaine saison.

Vers un duel contre Primeau ?

On ne sait pas encore qui, de Charlie Lindgren ou de Joel Hofer, sera devant la cage des Thunderbirds pour le début de la série contre le Rocket de Laval.

Un duel entre Lindgren et Cayden Primeau serait très intéressant à suivre.

« Je ne vois pas cela comme une confrontation entre moi et Cayden, mais plutôt entre Springfield et Laval, a mentionné Lindgren. C’est un sport collectif.

« Nous sommes deux compétiteurs et on veut gagner. Tout ce qu’on souhaite, c’est d’aider notre équipe à accéder à la finale de la Coupe Calder. »

Le vétéran avait une bonne relation avec Primeau lorsqu’il partageait le filet avec le Rocket.

« Il était clair que Cayden était un joueur sur lequel l’organisation du Canadien fondait beaucoup d’espoir. Cayden a un immense potentiel et c’est une très bonne personne à l’extérieur de la glace.

« Je n’ai que de bons mots à dire à son sujet. »

C’est la même chose pour son ancien entraîneur des gardiens à Laval Marco Marciano.

« Je suis un grand partisan de Marco. Il a été très bon pour moi. Il me gardait motivé même pendant les périodes plus difficiles. »

Grosse série

Avec leurs succès en saison régulière et en séries, les Thunderbirds pourraient sous-estimer le Rocket. Toutefois, ce n’est pas le cas.

« Ce sera une excellente série, a souligné Lindgren. Laval joue avec intensité et chaque équipe connaît du succès à domicile. Ça sera super excitant.

« On respecte le Rocket. C’est une très bonne formation. C’est une série importante pour moi et mon équipe. »

Les Thunderbirds comptent sur un solide duo de gardiens avec lui et Hofer. La troupe de Jean-François Houle aura fort à faire pour percer leur muraille.

Hofer a un profil similaire à celui de Primeau, selon Lindgren.

« C’est un excellent jeune gardien. Il est très talentueux. Lorsque j’étais avec les Blues, il a très bien joué contre Charlotte lors du dernier tour.

« J’ai le même type de relation avec lui que j’avais avec Cayden. Les deux sont de très bonnes personnes. »