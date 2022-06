RENÉ, Georgette Côté



Au Centre d'hébergement de Sainte-Claire, le 1er mai 2022, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédée madame Georgette Côté, épouse de feu monsieur Gaston René, fille de feu madame Bertha Robert et de feu monsieur Albert Côté. Elle demeurait à Saint-Romuald.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Brigitte Péru) et François (Nancy Vézina); ses petits-enfants : Julie (Yanick Lebel), Jérôme et Jonathan; ses arrière-petits-fils : Nathan et William Lebel; sa sœur Monique (Roger Gravel) et son frère Gilles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille René ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille souhaite remercier le personnel du centre d'hébergement Sainte-Claire ainsi que Mme Gaby Vachon pour les attentions et les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière la Nativité de Notre-Dame de Beauport.