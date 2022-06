VERRET, Gilles



À sa résidence, le 22 mai 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilles Verret, époux de dame Odette Drolet, fils de feu dame Bernadette Bédard et de feu monsieur Henri Verret. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 3 juin 2022 de 14h à 16h et de là au cimetière de Loretteville, sous la direction de laOutre son épouse, il laisse dans le deuil, son fils, Éric (Sophie Talbot); sa fille, Vickie (Steeve Michaud); ses petits-enfants: Alexandra, Françoise, Isaak et Gabriel; sa sœur: Lucille (Richard Gagnon); ses belles-sœurs: Vivianne Drolet (Bernard Desrosiers), Diane Drolet (feu Denis Drolet), Bernadette Durand (feu Jean-Roch Verret); son beau-frère : Vincent Drolet (Marcelle Frenette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet: www.fmcoeur.qc.ca