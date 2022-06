VAILLANCOURT, Jean-Guy



À Québec, le 30 avril 2022, à l'âge de 81 ans et 9 jours, est décédé monsieur Jean-Guy Vaillancourt. Il était le fils de feu monsieur Aimé Vaillancourt et de feu madame Florence Desharnais. Il était le tendre époux de madame Thérèse Beaulieu Vaillancourt. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Manon (Romain Gignac), sa petite-fille Nathanielle Gignac, ses frères et sœurs Denise, Raynald (Monique Gosselin), Paul-Émile (feu Lucie Frédérique), Ghislaine, Richard, Alain (Linda Jobin) et Daniel (Sonia Langlais), cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs amis et amies. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs André (feu Luce Leblanc), Micheline et France; ses beaux-frères et sa belle-sœur Colette (feu Roger Coté), George-Henry, Jean-Louis, Clément et Conrad. La famille souhaite remercier le personnel soignant de l'unité 1C du CHSLD Saint-Antoine. La famille a laissé les bons soins de monsieur Jean-Guy Vaillancourt auLes condoléances auront lieude 10h à 12h.Vous pouvez offrir vos marques de sympathie par un don à la fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer au https://www.jedonneenligne.org/fqsa/?FrmGroupUID=all.