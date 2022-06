BÉDARD GOUPIL, Mathilde



Au Centre Hospitalier St-François, le 29 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Mathilde Bédard, épouse de feu monsieur Paul Goupil, fille de feu René Bédard et de feu Rosa Sanfaçon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, sa belle-sœur Rolande Gilbert Bédard ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Mathilde était la benjamine d'une nombreuse famille dont tous les frères et sœurs nous ont déjà quittés. Nous soulignons le dévouement de sa nièce, Céline Bédard, pour le soutien accordé à Mathilde ces dernières années, en tant que curatrice à la personne et de ses neveux Mario Bédard et Normand Bédard, curateurs aux biens. Sincères remerciements à l'équipe du Centre Hospitalier Saint-François pour les bons soins à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com