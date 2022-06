CHOUINARD, Colette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 janvier 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Colette Chouinard, épouse de feu monsieur Jean-Paul Bourcier; fille de feu dame Anna Chouinard et de feu monsieur Alphonse Chouinard. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Jocelyn Bussière), Michel (Annette Dumont), Colette, Roger et Jean (France Vallières); ses petits-enfants: Mathieu (Mariève Lupien), Patricia, Lorraine (Gabriel Bélanger), Benoît (Mireille Meunier) et Marie-Andrée Paré; ses arrière-petits-enfants: Thomas, Romy, Léa, Max, Liam, Vincent, Justin, Charlotte, Tyler et Tyron; ses beaux-frères et belles-sœurs: François Quesnel (feu Marcelle Chouinard), Rodrigue Bourcier (feu Georgette Chabot), Rita Bourcier (feu Trefflé Labrie), Corinne Bourcier (Marc Cloutier), Candeline Bourcier et Coricia Bourcier; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Grand merci au personnel soignant de la résidence Les Marronniers à Lévis. Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Lambert de Lauzon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Courriel: info@alzheimerchap.qc.ca