LABERGE, Denis



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 21 mai 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé Dr Denis Laberge (psychiatre), conjoint de madame Parise Goulet, fils de feu madame Lucille Charbonneau et de feu monsieur Philippe Laberge. Il demeurait à Québec.Il était le frère de feu André (Lina Beaulé), Lucie (Marcel Dumont) et de Pierre (Sylvie Dumas). Sont aussi affectés par son départ ses nièces: Caroline et Geneviève; son neveu Jean-Philippe; ses belles-soeurs: Constance et Suzanne Goulet; ainsi que ses ami(e)s. Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez faire un don à l'organisme de votre choix.