DUBÉ, Norbert



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 25 mai 2022, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Norbert Dubé, conjoint de madame Hélène Harvey. Natif de St-Cyprien-de-Rivière-du-Loup, il était le fils de feu monsieur Alphonse Dubé et de feu dame Rosanna Rousseau. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 13h à 15h.Outre sa conjointe, Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Corine Lajoie), Sophie (Pierre-Luc Fortier) et leur mère Francine Lévesque; Marc-Antoine (Marie-Pier Grondin), Catherine (Philippe Grondin) et leur mère Andrée Audy; ses petits-enfants : Alexane (Samuel Richard), Éloïse (Sébastien Blais), Ariane et Alice; ses frères et ses sœurs : Marie-Laure, Louiselle, Onil (Carmelle Cimon), François (Lucie Tremblay), Valmont (Jacynthe Leblond), Jean-Guy, Marcelle (Ghislain Malenfant) et Madeleine (Benoît Roy); sa belle-mère Jeanne-D'Arc Gagnon; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Harvey : Suzanne Harvey et Andrée Harvey (Marc-André Roy); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il a vécu sa vie et exercé sa profession d'agronome avec passion. Il laissera sa marque auprès des personnes qu'il a côtoyées. Toute la famille voudrait souligner le soutien de sa conjointe Hélène ainsi que remercier le Dre Stéphanie Cloutier et le personnel de l'aile des soins palliatifs de l'Hôpital Laval, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.