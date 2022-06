BILODEAU, Gilberte Roy

1943 – 2022

C'est à son domicile de Sainte-Marguerite, au petit matin, que cette enseignante dévouée nous a quittés. Elle est partie à 79 ans rejoindre son père Clovis Roy et sa mère Marie-Anne Carrier.

Elle laisse derrière elle son époux adoré Roger Bilodeau, fils de feu Gabriel Bilodeau et de feu Adèla Larochelle, avec qui elle a fondé une famille. Son fils Steve (Hélène Deblois) et sa fille Nancy (Stéphane Chagnon) sont eux aussi éprouvés par son départ. Ses deux petits-fils Alexandre et Antoine Bilodeau se souviendront de leur grand-mère comme une femme généreuse et accueillante. Elle était la sœur unique de Léandre Roy (Lauréanne Roy) et la belle-sœur de Dolorès (Henri Mercier), feu Laurence (Paul-Eugène Bélanger), Paul-Eugène (Pierrette Goulet), Éliane et Léandre Bilodeau. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera parents et ami(e)s à la::

Salle municipale

235 rue Saint-Jacques

Sainte-Marguerite

(Funérarium Edgar Mercier & fils)

G0S 2X0

le jeudi 2 juin 2022 de 19h à 21h, le vendredi 3 juin 2022 de 9h à 10h45. Les funérailles seront célébrées le vendredi 3 juin 2022 à 11 h, en l'église de Sainte-Marguerite, 271 rue Saint-Jacques et de là au cimetière paroissial. Roger, Steve et Nancy tiennent à remercier sincèrement le personnel du CLSC de Sainte-Marie pour tous les bons soins prodigués à Gilberte, avec une mention spéciale pour Mme Josée Lacroix qui a été auprès d'elle d'une aide précieuse et d'une implication sans borne pendant plusieurs années. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à l'association pulmonaire du Québec, https://poumonquebec.ca/ ou à la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus, Fabrique de Sainte-Marguerite, https://smdj.ca/financement-cva

Pour renseignements :

Edgar Mercier & Fils

418-387-2000

info@edgarmercier.com

