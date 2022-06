GENDRON, Irène



À la Résidence La Croisée du Bonheur à Beaumont, le 13 mai 2022, à l'âge de 99 ans et 9 mois, est décédée madame Irène Gendron, épouse en premières noces de feu M. Émile Coulombe et en secondes noces de feu M. Marcel Alarie. Elle était la fille de feu monsieur Cyprien Gendron et de feu dame Valéda Deladurantaye. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles à compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Jacques, Lisette (feu Roger Bégin), Jocelyne (François Dion), Sylvain (Lucie Lemieux), Michel, Yves (Jacinthe Morin), Lynda (Réjean Fournier), Anne (Yvan Fournier), ses 10 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs et ses beaux-frères et belles-soeurs. La famille tient à remercier le personnel de la résidence La Croisée du Bonheur ainsi que le Dr Serge Bégin pour la qualité des soins, leur gentillesse et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, https://www.diabete.qc.ca/. La direction des funérailles a été confiée à la