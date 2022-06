FILTEAU, Louise Robitaille



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 avril 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Louise Robitaille, épouse de monsieur Maurice Filteau, fille de feu Rolande Gingras et de feu Adrien Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 10 h 45.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Patrick (Cynthia Parent); ses frères et sa soeur : Raymond (feu Raymonde Marier), Yvon (Mariette Couture) et Henriette (Renald Bouchard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Suzanne (feu Jacques Daoust), feu Monique (Yves Carbonneau) et de feu Jean-Marc (Janet Chamberlain). Elle était la belle-sœur des membres de la famille Filteau: feu Bertrand (Ghislaine Lavertue), feu Marc (Suzanne Bédard), feu Gaston (Monique Laboissonnière) et feu Laurette (Jean Beaulieu (Carole Rouleau)). Sincères remerciements au personnel du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués ainsi qu'à Jean et à Lise pour leur aide et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca ou à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs de Hôpital de l'Enfant-Jésus 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org.