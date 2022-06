WATTERS, Marcel



Au Centre d'hébergement Saint-Jean- Eudes, le 17 mai 2022, à l'âge de 94 ans et 11 mois, entouré de ses enfants, est décédé paisiblement notre papa d'amour Marcel Watters. Il est allé rejoindre sa chérie Yolande Coulombe, épouse bien-aimée. Il était le fils de feu Lucienne Giasson et de feu Lucien Watters. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Guylaine Guimont) et France; ses petits-enfants: Charles (Élisabeth Guérin), Nikki Rae (Chaz Reiter) et Valérie (Samuel Létourneau); sa sœur Denyse (feu Jacques Lavigueur); ses belles-sœurs: Jeanne D'Arc (feu Clément Prémont), Cécile Picard (feu Joseph) et Rolande ainsi que son cousin Giovanni Seraiocco, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs: Alexandre (Diana Létourneau), Henri (Germaine D'Aigle), Jean-Paul (Yvonne Dubord), Fédora (Jean-Baptiste Bédard), Rose (Viateur Turcotte), Juliette (Jean-Marie Blouin), Claire, Claude (Mariette Turcotte), Diane, Georgette, Denise et Jean-Baptiste. La famille tient à remercier le personnel du R.P.A. Jardins Katerina, du dép. de Gériatrie du CHUL, unité courte durée, du C. H. St-Jean Eudes, ainsi que Patricia Trahan inf. et Sandra Therrien ergo. du CLSC Jacques Cartier pour vos bons soins, toujours faits dans le respect et la dignité. Merci du fond du coeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec pour la recherche en oncologie, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/MDCH_MC_AO/