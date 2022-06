HAMEL, Rachel



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 7 mai 2022, à l'âge de 93 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée dame Rachel Hamel, épouse de feu monsieur Jean-Paul Hamel. Elle était la fille de feu dame Alma Beaumont et de feu monsieur Wilfrid Hamel. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera à l'église à compter de 9 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Lucie Provost), Dr Gilles (Linda Girard), feu Claude (la mère de ses enfants Francine Proulx), Benoit (Marie-Paul Legault), Marc et Sandra (Michel Harvey); ses petits-enfants : Stéphanie (Jean-Philippe Gagné), Johannie (Benoit Laberge), Katerine Savard, Samuel Savard (Émilie Carbonneau), Annie (Steve Dessureault), Karine (Stéphane Mailhiot), Vincent, Émilie (Pierre-Luc Bergeron) et David; ses arrière-petits-enfants : Henri, Luca, Léo, Juliette et Rose; sa soeur Juliette (feu Lionel Pépin); son frère feu Adrien (Lorraine Denis) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s, plus particulièrement Michel Leclerc (Yolande Marois) et leurs enfants. Elle est allée rejoindre son frère Fernand (feu Thérèse Beaumont) qui l'a précédée. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec du 3e étage (départements de gériatrie et des soins palliatifs) pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (département de gériatrie ou des soins palliatifs), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.