MATTE, Noëlla Tremblay



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 28 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Noëlla Tremblay, épouse de feu Jean-Yves Matte. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Mark Longmire), Pierre (Ingrid), Lynda (Simon Leblanc), Patricia (Steven Paradine), feu Caroline Pomerleau (Jocelyn Deschênes); ses petits-enfants: Liam et Emma, Oliver et Sebastian, Emily, Christopher et Andrew, Michaël, Keven et Francesca; ses frères et soeurs: Rita Tremblay (feu Bernard Tremblay), feu Georges Tremblay, Jean-Marie Guay et Diane Boutin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et Cursillistes. Elle était la belle-sœur de: feu André Matte (feu Thérèse Renaud), feu Cécile Matte (feu Lauréat Pelletier). La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour l'excellence des soins prodigués à Mme Tremblay. La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 10 juin de 19h à 22h et le samedi 11 juin de 9h à 10h30.et de là au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/donner/ ou à la Société Canadienne du Cancer https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation.