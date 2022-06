PELLETIER, Jean-Claude



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean-Claude Pelletier, survenu à Québec le 7 janvier 2022, à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de Denyse Lessard, le fils de feu Eva Carrier et de feu Sylvio Pelletier. Il habitait à L'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Anne Parent), Louise (feu Jorge Da Silva) et Nancy; ses petits-enfants : Marie-Pier Pelletier (Dave Simoneau), Audrey Pelletier, (Adam Zenzeluk), Marie-Eve Da Silva (Sean Doherty), Alexandra Pelletier (Félix Bouchard), Kristopher Salse, Michaël Da Silva (Laurence Lafond) et Francesca Salse; ses arrière-petits-enfants : Emmett Zenzeluk, Ellie Zenzeluk, Léonard Simoneau et Arthur Bouchard; ses sœurs : Claudette (feu André Daigneault) et Diane (Denis Lemieux); son neveu Steeve Beaulieu; son beau-frère Adrien Lessard (Rose-Hélène Rouillard); les enfants de sa conjointe : Chantal Samson (Michel Tremblay), Denis Samson (Marie-Ève Saint-Pierre) et Stéphane Samson (Karine Drapeau) et leurs enfants : Carolanne Samson (Michaël Roy), Gabriel Samson, Marianne Tremblay, Émile Tremblay, Samuel Samson, Zackary Samson et Justin Samson; plusieurs tantes, plusieurs cousins et cousines, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille souhaite exprimer toute sa reconnaissance au personnel compétent et dévoué de l'IUCPQ (Hôpital Laval). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.ca.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.