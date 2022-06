LEMIEUX, Gaétan



Au CHSLD de St-Flavien, le 1er avril 2022, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gaétan Lemieux, époux de madame Ghislaine Rioux, fils de feu madame Marie-Paule Fortin et de feu monsieur Roméo Lemieux. Il demeurait à Lévis (Lauzon).Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ghislaine Rioux, sa fille Brigitte (Alain Grenier); ses petits-enfants : Marie-Pier (Adrien Bernier Nadeau) et Pierre-Luc (Mireille Nolet); ses frères et sœurs : Mabel, Raymond, feu Michelle, France (Pierre Thibault), Lise, Marielle (Simon Jean) et Martin; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Madeleine (feu Marcel Côté), feu Jeanne d'Arc, feu Françoise (feu Jean Claude Samson), Réal (Louise Boutet), feu Raymond (Louise Lejeune), feu Georges (feu Denise Nolin), Rolande Guay, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Flavien et du CLSC de Lévis pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél.: 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca.