CARON, Pauline Lefebvre



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 28 mars 2022, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Pauline Lefebvre, conjointe de monsieur Gérald Roy, épouse de feu monsieur Jacques Caron, fille de feu madame Graziella Forest et de feu monsieur Antonio Lefebvre. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et amis en présence des cendres, aule vendredi 10 juin 2022, de 18 h à 21 h etde 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au Parc commémoratif La Souvenance. Elle était la mère de : Mireille, Gaston (Danielle Simoneau), Johanne (Denis Plamondon), feu France (feu Patrice Nadeau), feu Réjean (Lyne Gagné), Jocelyn, Odette (Jacques Proulx) et Mario. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : David, Cinthia, Marie-Jo, Annik et Marie-Claude; ses arrière-petites-filles : Audrey, Coralie, Joanie et Rosaly; son frère Gilles (feu Aline Gravel); son beau-frère Claude Desilets (feu Lise Lefebvre); ses belles-sœurs Denise Francoeur (feu Normand Lefebvre) et Louise Sinclair (feu Jacques Lefebvre) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement sa grande amie madame Denise Dion.