PELLETIER, Laurier



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Laurier Pelletier survenu vendredi le 13 mai 2022 à l'Hôtel-Dieu de Lévis, il était le fils de feu Antoine (Son) Pelletier et de feu Donia Larouche. Il laisse dans le deuil ses frères: Donald (Nicole Marchand), Yves, Gaëtan (France Poulin), Michel (Sophie Drolet) et sa sœur Mélanie (Darren); son demi-frère Léonard (Patricia), ses demi-sœurs: Germaine et Lucienne; ainsi que des nombreux neveux, nièces, cousins et cousines. Il est allé rejoindre sa sœur Nicole, son frère Gilles ainsi que ses demi-frères et demi-sœurs: Laurent, Bertha, Patrick, Alpher, René, Percy, Léonida, Rita, Fernand, Thérèse, Eudore, Mareille et Lucien. La direction des funérailles a été confiée auLa famille recevra les condoléances à compter de 9h30 le 11 juin 2022 è l'église de l'Ancienne-Lorette et