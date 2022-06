HARDY, Gérard



Au CHU de Québec Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 avril 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Gérard Hardy, époux de dame Pierrette Verret, fils de feu dame Jeanne Papillon et de feu monsieur Lorenzo Hardy. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Pierre Plamondon), Hélène, Lise (Michel Lelièvre), France (feu Sandy Hickey, Marcel Barrette), Diane (Claude Fradette), Michel (feu Lucie Bilodeau, Claudette Tremblay), Josée (Fernand Camiré); ses petits-enfants: Jessica, Mylène, Cynthia, Mélina, Simon, Karine, Nicolas, Marie-Ève, Jean-Simon et leur conjoint.e; ses arrière-petits-enfants : Zachary, Livia, Cédrick, Rosiane et Mia. Il était le frère de : feu Fleurette (feu Bruno Pleau), feu Hubert (Denise Guillot), René-Jean (feu Jeannine Genest), feu Gilles, Danielle (feu Réjean Savard). Il était le beau-frère de Georgette Verret (feu Jules Plante), feu Roger Verret (feu Nicole Tremblay), feu Raymond Verret (feu Hermine Boudreault), feu Claude Verret (Louisette Tremblay). Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatres-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, tél : 418 656-4999, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc.