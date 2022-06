GARNEAU, Albert-Eugène



Au CHSLD Chauveau, le 24 mai 2022, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé Albert-Eugène Garneau, époux de feu Marielle Giroux, fils de feu monsieur Eugène Garneau et de feu madame Alice Guillot. Il demeurait autrefois à Beauport. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Chantal Quirion et ses enfants: Patrick et Dave) et Linda (Mario Perron); ses petits-enfants: Jean-Philippe Perron, Charles-Antoine Garneau (Sophie Morin) et Élysa-Maude Perron (Gabriel Leblanc); ses frères et sœurs: Rose-Hélène, Gaston, feu Benoît (Lucille Drouin), et Nicole (Gaétan Dionne); sa belle-sœur feu Carmen Giroux; son beau-frère Patrick Giroux (Danielle Caron). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesà compter de 10h,, se terminant par la mise en terre des cendres au cimetière Sainte-Thérèse. Il quitte également le personnel attentionné du CHSLD Chauveau, où il a reçu un accompagnement et des soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Des formulaires seront également disponibles sur place.Il a été confié à :