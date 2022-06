FOURNIER, Gilles



À son domicile de Saint-Isidore, le 14 mai 2022, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé paisiblement entourer de l'amour de sa famille, monsieur Gilles Fournier. Il était le fils de feu Maurice Fournier et de feu Julienne Provençal. Il laisse dans le deuil son épouse Georgette Morin; ses enfants : Rémi (Isabelle Savoie), Nancy (Martin Cloutier) et Robert (Nancy Vézina); ses petits-enfants : Mélina F. (Marc-Olivier Faucher), Annabelle F. (Antoine Tremblay), Maxime Lacroix (Sébastien Girard), Thomas Lacroix, Bobby F. (Frédérique Poulin), Christopher F. , Frédérick V. Cantin, Maude V. Cantin (Jordan Boivin); ses frères et sœurs : Gabriel (Huguette Morin), Thérèse (feu Jean-Guy Morin), Julie (Gaétan Auger), Jimmy, Daniel (Francine Bouffard), Germain, Huguette (Réjean Turgeon), Julien (Irène Bilodeau), Marie (Alain Doyon), Clémence (Michel Jacques) et Alain (Nancy Gagné); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morin : feu Jean-Guy (Thérèse Fournier), feu Yvon (Guylaine Bergeron), Paul-Henri (Louise Labonté), Fernand (Claudette Labonté), Danielle, Serge (Diane Rhéaume), feu René; et plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s : Bruno Lacroix, Loree Sylvain, Denis Couture et Jacquelin Jacques. Des remerciements spéciaux à Gabriel, Jimmy, Daniel, Réjean ainsi qu'au personnel du CLSC de Sainte-Marie, le CRIC de Lévis pour le grand dévouement, L'Abbé R. Lacasse au Dr M. Côté et Caroline Morin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Isidore. La famille vous accueillera aule vendredi 3 juin 2022 à compter de 19h à 21h età compter de 9h.