Des élèves pourraient être privés de transport scolaire à la rentrée

Des milliers d’élèves pourraient être privés d’autobus à la rentrée, si l’impasse n’est pas dénouée. Des transporteurs refusent de renouveler leur contrat avec le réseau scolaire tant que Québec n’augmentera pas considérablement son financement afin d’absorber l’augmentation des coûts.

Le financement du transport scolaire « risque de frapper un mur », prévient la Fédération des centres de services scolaires du Québec dans son mémoire sur les règles budgétaires pour l’année 2022-2023.

La majorité des contrats de transport arrivent à échéance et doivent être renouvelés d’ici la fin juin, pour une période de quatre ou cinq ans.

Or, le niveau d’indexation proposé par Québec se situe maintenant à environ 8 %, selon les dernières discussions avec le ministère de l’Éducation, alors que les augmentations réclamées par les transporteurs varient de 20 à 35 %, indique la Fédération.

Des transporteurs ont l’intention de ne pas renouveler leur contrat, si l’augmentation consentie par Québec n’est pas considérablement revue à la hausse.

Hausse des coûts et pénurie

La grogne est particulièrement grande dans la grande région de Montréal.

« Je ne signerai pas ça, ça n’a pas de bon sens. Mes autobus vont rester dans la cour, et c’est la majorité de mes confrères de travail qui pensent comme moi », martèle Martin Paquette, président d’une entreprise de transport scolaire qui dessert les écoles des centres de services scolaires de Laval et des Mille-Îles.

Ce dernier réclame une augmentation de 35 % pour couvrir la hausse des coûts.

Le syndicat lui réclame 25 % de plus en salaire, et la pénurie de main-d’œuvre est si importante qu’il doit régulièrement payer des répartiteurs et des mécaniciens en heures supplémentaires pour conduire des autobus afin d’éviter les bris de service.

En plus de la hausse du prix du carburant, qui a été fulgurante au cours des derniers mois, les transporteurs doivent aussi absorber l’augmentation des frais d’entretien, le coût des pièces et des pneus ayant bondi de plus de 30 %, ajoute Luc Lafrance, président de la Fédération des transporteurs par autobus.

« Avec ce qu’on nous offre, mes transporteurs me disent que ce n’est pas suffisant pour qu’ils soient capables de rentabiliser leur entreprise, ils ne veulent pas signer. C’est inquiétant pour la rentrée scolaire », laisse-t-il tomber.

Montants supplémentaires

De son côté, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, se dit « confiant » qu’une solution sera trouvée rapidement.

Des discussions sont en cours avec le ministère des Finances.

« On est très, très conscient de la hausse importante des coûts pour le transport, qui est plus élevée que l’IPC (indice des prix à la consommation). On va arriver avec des montants supplémentaires pour s’assurer qu’on transporte les élèves », a-t-il affirmé au Journal.

Le transport scolaire en chiffres

556 000 élèves transportés chaque jour

11 000 conducteurs d’autobus scolaires

944 000 kilomètres parcourus quotidiennement

11 000 autobus scolaires sur les routes

Augmentation des coûts qui affectent le transport scolaire

Diesel : hausse de près de 100 % depuis un an

Coût moyen d’entretien : hausse de 50 % depuis quatre ans

Taux horaire moyen des conducteurs : 17 % depuis cinq ans

Sources : Ressources naturelles Canada et Fédération des transporteurs par autobus