NOLIN BOURGET, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 avril 2022, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Lise Nolin, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Bourget, fille de feu madame Marie-Louise Laflamme et de feu monsieur Henri Nolin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole, Linda, Mireille (Benoît Mercier); ses petits-enfants : Marjorie (Maxime P. Bédard), Jennyfer (Pier-Luc Côté-Miller), Samuel (Gabrielle Bédard), Clara; ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bourget et Nolin. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.