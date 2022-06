GAGNÉ, André



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. André Gagné, à son domicile, le 3 mai 2022, à l'aube de ses 73 ans. Il était l'époux de madame Lucie Gionest et le fils de feu monsieur Émile Gagné et de feu dame Simonne Boulet. André a fait carrière dans le domaine du droit comme avocat et registraire pendant 35 ans. Il demeurait à Québec et était natif de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, à compter de 14h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée Lucie Gionest, son fils Pascal Gagné (Marie-Claude Paris), sa fille Isabelle Gagné, ses beaux-fils Cédric Gionest (Julie Arsenault), Martin Gionest (Mélissa Morin), ses beaux-parents : Victorin Beauchamp et Bertha Myles, ses petits-enfants : Sabrina, Marianne, Valérie, Charlie et Jackson. Il était également le grand-père de : feu Samsarah, le frère de Denis, Yvette, Louise, Claude, Claudette, Jean-Paul, Madeleine, Daniel et Carmen. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs du CLSC de Ste-Foy ainsi que Dre Liliane Bélanger pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent pourront faire un don au Centre de pneumologie de l'Hôpital Laval : https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/donsLa direction a été confiée à la