BARRETTE, Nancy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mai 2022, à l'âge de 58 ans, est décédée dame Nancy Barrette, conjointe de monsieur Dany Noreau, fille de feu monsieur Mathieu Barrette et de feu dame Lucie Plamondon. Elle demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances auà compter de 9 h,en présence des cendres. Outre son conjoint, madame Barrette laisse dans le deuil son frère John (Sylviane Jobin), sa belle-mère Yvette Paquet (feu Claude Noreau), sa belle-sœur Sylvie Noreau (Marius Plamondon), son filleul adoré Julien Moisan (Augustine Moisan), sa nièce toute spéciale Sarah Barrette (Kaven Paquet), ainsi que plusieurs oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de soins de l'unité d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec (en particulier pour la recherche) : Complexe Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC G1J 0H4, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/MDCH_GEN/. Des formulaires seront également disponibles au salon.