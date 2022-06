BARON, Louisette Turcotte



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 21 mai 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Louisette Turcotte, épouse de feu monsieur Jean-Louis Baron, fille de feu dame Lucienne Charest et de feu monsieur Antonio Turcotte. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h30 et seraElle laisse dans le deuil sa fille Nathalie; son petit-fils Xavier; ses frères : Denis et Lorenzo; plusieurs parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca