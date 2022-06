BOUCHARD, Pierrette



À la Maison Michel Sarrazin, le 29 mai 2022, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Pierrette Bouchard, épouse de monsieur Claude Marchand. Elle était la fille de feu monsieur Patrick Bouchard et de feu dame Rita Guérin. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 12h à 14h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantale Marchand (Charles- Hubert Déry) et Karine Marchand (Dominic Samson); ses frères et ses sœurs: Jacqueline, Mariette, Jean-Simon, Lisette, Bertrand, Gaston, Raymond, Jean-Marie et Rita; ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Bouchard et Marchand; ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines, ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Michel Sarrazin via leur site internet : https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/?FrmGroupUID=all. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel Sarrazin pour leur dévouement ainsi que les bons soins prodigués.