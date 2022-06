BROUILLETTE, Justin



Est décédé paisiblement, entouré de l'amour des siens à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 mars 2022, à l'âge de 84 ans, monsieur Justin Brouillette, époux de dame Carmen Jacob. Il était le fils de feu dame Augustine Nobert et de feu monsieur Lucien A. Brouillette. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carmen Jacob; ses enfants: Jocelyn (Céline Viel), Nathaly (Sylvain Asselin) et Mélanie (Stéphane Routhier); ses petits-enfants: David, Raphaël, Samuel, Eliot, Charles, Marianne et Edouard; ses frères: feu Léon (Denise Gervais), feu Henri-Paul (Raymonde Ayotte) et André (Reine Baril); sa belle-sœur Fleur-Ange Jacob (feu André Boissinot); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères qui l'ont précédé: Rolland (Marie-Ange Veillette), Roger (Noëlla Tessier) et Jean-Denis (Rollande Cossette). Un merci bien senti au Dr Norbert Dion et son équipe ainsi qu'à l'unité des soins palliatifs (CRCEO) de l'Hôtel-Dieu et au CLSC Haute-ville de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, tél.: 418-524-2626.