DONALDSON, Jacques



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 9 mai 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jacques Donaldson, époux de dame Nicole Champagne, fils de feu dame Rolande Pépin et de feu monsieur Marcel Donaldson. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils : Danny (Cindy Gagnon), il est allé rejoindre sa fille feu Cathy; ses petits-enfants : Frédérique Garneau, Laurie, Raphael (Emy); ses frères et sœurs : Michel Taillon (Nicole McKebbin), Gilles (feu Carole Laverdière, Nicole), Linda (Carol Parent), Denis (Linda Boissonneau), Daniel (Ginette Gagnon), André. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Champagne : feu Paulin (Ghislaine Morin), Charlotte (Jean-Cliche), Jean-Pierre ( Hélène Lévesques), Ginette (Rénald Larivière), Gilles, Denis (Marie-Josée De Blois), Andrée, Nancy (Jean Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital du Saint-Sacrement, ainsi que Dr Ménard, pneumologue, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués ainsi que le support apporté.