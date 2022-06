MARQUIS, Geneviève



Entourée de l'amour des siens, à la Maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis, le 4 mai 2022, à l'âge de 55 ans, est décédée Geneviève Marquis, épouse de Alain Lapointe, fille de feu monsieur Claude Marquis et madame Hélène Prévost. Elle demeurait à Lévis, autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lavendredi le 3 juin 2022 de 19 h à 21 h et samedi le 4 juin 2022 de 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux Alain, ses fils adorés : Félix et Olivier; sa mère madame Hélène Prévost (feu Claude Marquis); ses frères et sa sœur : François (Andrée Carbonneau), Suzanne (Serge Goupil), feu Patrice, Bruno (Josée Ouellet); sa belle-mère madame Gertrude Bisson (feu Gilles Lapointe), son beau-frère et sa belle-sœur : Claude Lapointe (Mireille Paré), Nathalie (Raymond Létourneau); neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis, ainsi que les bénévoles pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à Geneviève. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis, 5445 rue St-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles à la Résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la