AUDET, Rémi



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Rémi Audet époux de feu Ginette Vachon, fils de feu Adrien Audet et de feu Eugénie Marceau. Il demeurait à Saint-Malachie, natif de Saint-Léon-de- Standon.La famille recevra les condoléances auà compter de 10h30.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Edith Bédard), Marie (Patrick Vachon), son petit-fils Loick qu'il appelait " ti-loup ". Il était le frère de: feu Jean-Guy (feu Nicole Paré), Gisèle (feu Paul-Aimé Lacasse), Céline (Léonard Marcoux), Laurence (Jean-Marie Vallières) et Réjean (Marie Boily). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Vachon et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, av Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la