[EN IMAGES] Jubilé de la reine: le prince Louis, 4 ans, vole la vedette

LONDRES | Qu’il montre son ennui, se protège les oreilles du rugissement des avions ou salue la foule en faisant la grimace, le prince Louis, 4 ans, a fait fondre le public jeudi, lors du jubilé d’Elizabeth II.

Le troisième enfant du prince William -- lui-même petit-fils d’Elizabeth II et deuxième dans l’ordre de succession au trône -- a créé la sensation sur le balcon du palais de Buckingham, où la famille royale a assisté à un survol aérien à l’issue de la parade du Salut aux couleurs.

Debout en marinière bleue (rappelant celle porté par son père en 1985) entre la souveraine de 96 ans et sa mère Kate, aux côtés de sa sœur Charlotte, 7 ans, et George, 8 ans, Louis a multiplié les mimiques.

Il a posé les coudes sur la balustrade, l’air ennuyé, s’est bouché les oreilles, bouche grande ouverte, arrachant un sourire à son arrière-grand-mère, très sérieuse. Sa mère s’est penchée plusieurs fois pour lui glisser quelques mots à l’oreille.

Sa sœur Charlotte s’est aussi montré hilare, tandis que l’aîné, George, faisait plus sérieux dans son costume sombre.

Plus tôt déjà, le passage des enfants sur le Mall, l’avenue menant au palais, à bord d’un carrosse avec Kate et Camilla, la femme de Charles, avait attiré l’attention. Charlotte avait attrapé le bras de Louis pour qu’il cesse de saluer la foule.

Ces images sont de nature à renforcer l’image très positive de famille idéale entretenue par le duc et la duchesse de Cambridge. À quelques jours de ses 40 ans, William est le plus populaire des «royals» derrière la reine, avec 66% d’opinions favorables selon l’institut YouGov, suivi par Kate (60%), source d’une admiration sans limite des tabloïds, et distançant son père Charles (50%).

Se prêtant sans ménagement aux obligations protocolaires et rôles caritatifs, cherchant à s’afficher en famille «normale», tout en restant discrets sur leurs états d’âme (à l’inverse du prince Harry et de son épouse Meghan), ils sont désormais largement considérés comme incarnant l’avenir de la monarchie.

Rare faux pas dans leur parcours, le couple a été chahuté lors d’une récente tournée dans les Caraïbes, contraint d’annuler des événements en raison de manifestations et confronté à des demandes d’excuses pour le passé esclavagiste de la monarchie.