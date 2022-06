Ève Côté, Marieme et Patrice Bélanger animent «La grande soirée Passez le mot»

Ève Côté, Marieme et Patrice Bélanger vont animer «La grande soirée Passez le mot», le dimanche 19 juin prochain.

Après avoir présenté 101 capsules mettant en lumière 33 mots et expressions de la langue française d’ici, Télé-Québec présente «La grande soirée Passez le mot», qui poursuivra cette lignée, mais cette fois avec un air de fête.

Dans une formule cabaret, Samian, Vincent Vallières, Pascale Bussières, Guylaine Tremblay, Christine Morency, Anas Hassouna, Ariane Moffatt, Charles Beauchesne, Catherine Éthier et Yannick de Martino, entre autres, célébreront la langue française, ses québécismes et ses régionalismes loufoques, lors de cette soirée de 90 minutes.

Au menu, des numéros musicaux et d’humour, des jeux, mais aussi du théâtre et un radioroman, pour que tous ensemble on puisse souligner son amour du français et des mots.