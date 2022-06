BERNIER, Lionel



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 mai 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Lionel Bernier, époux de madame Lise Dugal. Il était le fils de feu dame Annette Hunter et de feu monsieur Georges Bernier. Il demeurait à Saint-Damase-des-Aulnaies. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane, Christine (Antoine Beaulieu). Il était le frère et le beau-frère de: Lise, (feu Georges-Léon Pelletier), Monique (André Caron), André (Linda Fortin), Raynald, Denise, Ghislaine (Claude Dubé), Solange (André Bernier), Richard (Diane Poulin), feu Manon et Henry; de la famille Dugal: sa belle-mère Fernande Gaudreau (François Sénéchal), ses beaux-frères et belles-sœurs : Pierre (Nicole Labrecque) et Nicole (Jean-Luc Tremblay). Sont également affectés par son départ, ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.