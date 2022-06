BOUTIN, Bertrand



À son domicile, le 26 mai 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé subitement monsieur Bertrand Boutin, fils de feu Jules Boutin et feu Monique Godbout. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse., où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 14h30. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Père bien-aimé de Nathalie (Daniel Samson), Vincent et Marie-Pierre (Jérôme Gilbert), il a eu le bonheur d'être le papy adoré de ses 4 petites filles Emmy (Raphaël Lévesque) et Anne Samson, Élyrose et Romalie Gilbert. Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Thérèse Roy, son amie très chère Marielle Leblond et madame Françoise Bolduc (feu Rock Boutin), ainsi que de nombreux cousins, cousines et plusieurs amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes ou des dons à la Fabrique de Saint-Charles-de-Bellechasse. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire