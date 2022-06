BEAULIEU, Fernand



À la maison de la Montagne du CHSLD de Saint-Eugène de L'Islet, le 30 janvier 2022, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédé monsieur Fernand Beaulieu, époux de madame Colombe Caron. Fils de feu dame Gertrude Paradis et de feu monsieur Joseph Beaulieu, il demeurait à Saint-Pamphile comté de L'Islet. Outre son épouse Colombe, il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane et Sophie (Blaise Barbeau); ses petits-enfants: Justine et Alex qu'il aimait tant. Il était le frère et le beau-frère de: feu Jeannette (feu Yvon Pelletier), Gisèle (feu Luc Cloutier), Marcel (Nicole Duchesne), Ginette (Ronald Ste-Marie) et Jocelyne (Michel Gosselin); de la famille Caron: Violette et Normande Caron (Alain Blier). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier le dévouement du personnel du Centre d'hébergement pour la qualité remarquable de leurs soins prodigués, de sincères remerciements également à celui du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue ainsi qu'à mesdames Linda et Florice Bois de la résidence Le Havre du Lac de Sainte-Félicité pour le séjour de plusieurs mois dans leur établissement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la maison funéraireà compter de 12h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial du Parc de Saint-Pamphile.