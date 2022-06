LAMONTAGNE, Lucie Laliberté



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 17 mai 2022, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Lucie Laliberté, épouse de monsieur Michel Lamontagne, fille de feu Viola Carrier et de feu Victor Laliberté. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Janick et Vincent; ses petits-enfants : Léa-Jade, Ludovik, Laurence et Léanne, Dérek et Mathys; ses frères et soeurs : Aline (feu Normand Roy), Christian, Serge (Sylvie Bédard), Francine (Yves Bouchard) et Lisette (Luc Gagnon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lamontagne : Claude (Micheline Couturier), Suzanne et Line (Jean-Marc Turmel); son filleul Martin Lamontagne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral.La famille vous accueillera auà compter de 13 h.