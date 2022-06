ASSELIN, Ronaldo



À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 mai 2022, est décédé à l’âge de 82 ans, monsieur Ronaldo Asselin, époux de feu Lise Hamel, demeurant à Saint-Agapit. Il laisse dans le deuil sa compagne Irène Boucher, ses enfants: Anne (Didier Delobel), Line (Stéphane Bourque), Sophie (Martin Leblanc) et Mélanie (Mathieu Desnoyers) ainsi que ses petits-enfants : Amélie (Mickael Tremblay), Philippe (Caroline Beaulieu), Antoine et Catherine Delobel, Étienne, Mathieu et Julien Bourque, Olivier, Ariane et Benjamin Leblanc, Aurélie et Béatrice Desnoyers. Il était le fils de feu Armand Asselin et de feu Mary Nepton et le frère de: feu Armande (feu Gérard Bilodeau), feu Albert (feu Aline Bouchard), feu Marie-Stella (feu Clément Mathieu), feu Jean-Marie (Aline Lavoie), feu Victoria (feu Méridé Lavoie), feu Annette (Gérard Guérin), feu Marcel (Antoinette Duchesne), Raymonde (Léopold Fortin), feu Thérèse (René Ouellet), feu André (Céline St-Pierre), Ronald (Suzanne Morency), Gilbert (Rose-Aimée Guay), Louiselle (Alphonse Pelletier), feu Denise (feu Laval Hudon, Jules Lecompte) et Jean-Guy (feu Nicole Tremblay, Odette Bouchard). Il était également le beau-frère de: Francine Hamel (Armand Bacon) et feu Yvon Hamel (Ginette Ouellet). Il laisse également dans le deuil cousins et cousines, neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis. La famille accueillera les parents et amis auà compter de 13h00.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Gilles à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1, (418) 835-7188, Faire un don - Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (fhdl.ca).