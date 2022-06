François Legault, ce Canadien français

Il faut faire une distinction entre les revendications du gouvernement Legault en immigration et la rhétorique utilisée.

Récupérer des pouvoirs en immigration est une chose légitime pour le gouvernement du Québec.

Et, surtout, bienvenue dans un contexte canadien où les exigences spécifiques du Québec sont non seulement négligées, mais contrecarrées.

On ne s’en plaindra pas.

On peut dire ça, tout en affirmant que le scénario apocalyptique de la «survie de la nation» et de la «louisianisation du Québec», comme l’a dit et répété François Legault, est bancale.

Impuissance

Ce discours caquiste traduit une résignation et de l’impuissance.

Lorsque François Legault amalgame la survie de la nation québécoise avec le rapatriement de pouvoirs en immigration, il fait germer dans les esprits, involontairement peut-être, que les immigrants rejettent instinctivement le français et la nation québécoise.

Ainsi, M. Legault estime que nos propres lois sont déficientes pour franciser les immigrants.

C’est un aveu d’échec.

Il faudrait qu’il le dise si c’est le cas. Et agisse, au-delà de la manœuvre politique.

Comment peut-il sérieusement craindre pour la «survie» de la nation québécoise, tout en ayant refusé l’application de la loi 101 au cégep, qu’il qualifiait sans ironie de position extrême?

Appelons ça l’extrémisme à deux vitesses.

Canada français

François Legault incarne un retour du nationalisme canadien-français.

«Un nationalisme à l’intérieur du Canada», pour reprendre le catéchisme pieusement répété par les députés caquistes, jeudi.

Un nationalisme qui n’ose surtout pas remettre en question le régime.

Cette mentalité de la survivance est un cul-de-sac politique.

D’autres en ont fait l’expérimentation dans le passé.

Une partie de l’avenir du Québec passe par l’immigration et son intégration au français.

C’est une question mathématique et de poids démographique.

On peut être nationaliste, fier du Québec, de sa singularité et de sa pluralité, tenir au Québec d’abord, tout en rejetant cette rhétorique étouffante qu’a défendue la CAQ cette semaine.

Parce qu’ultimement, elle n’aide ni l’intégration, ni le Québec, ni le climat social.