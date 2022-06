Héma-Québec recherche des donneurs de sang et de plasma

Les Québécois sont encouragés à faire un premier don de sang et de plasma en juin dans le cadre du défi «3 en 1» de Héma-Québec.

Jeudi, l'organisme demandait l'aide du public pour recueillir 1400 dons supplémentaires dans le but de renflouer les banques de sang et de plasma.

Depuis avril dernier, l'organisme a enregistré une baisse d'achalandage dans les collectes mobiles et dans les Centres de donneurs de sang et de plasma. Un nombre record de rendez-vous ont aussi été annulés durant cette même période.

Or, il est impératif de compenser ces dons perdus, puisque la santé de plusieurs Québécois pendant la saison estivale en dépend.

C'est le moment idéal pour les personnes qui ont déjà songé à donner du sang de passer à l'acte, notamment lors du défi «3 en 1», qui a débuté mercredi et qui se poursuit jusqu'au 1er juillet.

«Quand on sait qu'un seul don de sang permet d'obtenir 3 produits sanguins différents qui peuvent être transfusés à autant de personnes, on réalise la portée et l'importance de donner du sang», a déclaré Héma-Québec dans un communiqué.

Pour prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte, il suffit de créer ou de consulter son profil au jedonne.hema-quebec.qc.ca/ et d'y réserver une plage horaire, ou alors de contacter le 1 800 343-7264 (SANG).